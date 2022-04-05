Евросоюз запретит российским судам заходить в свои порты

Евросоюз готовит пятый пакет санкций против РФ. В числе прочего предусматривается запрет на участие российских компаний в государственных закупках сообщества и закрытие портов для судов России, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.

Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или конкретные платёжные каналы, такие как депозитный счёт, — заявила она.

Говоря о запрете для судов заходить в порты ЕС, Урсула фон дер Ляйен пояснила, что ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами. Ограничения коснутся и российских, и белорусских операторов автотранспорта.

Кроме того, будет запрещено ввозить в Россию полупроводники, автомобили и транспортное оборудование на сумму €10 млрд. Компаниям РФ запретят участие в госзакупках Евросоюза, под запретом также любая финансовая поддержка для российских государственных органов.

Вводится эмбарго на импорт российского угля на сумму €4 млрд в год.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает новые санкции против России, в рамках которых будет предложено закрытие границ для российских грузоперевозчиков, запрет на поставку угля из России и персональные ограничения в отношении олигархов и их семей. Сообщалось о санкциях в отношении поставок из России цемента, каучука, древесины и химикатов.