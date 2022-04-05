Евросоюз запретит российским судам заходить в свои порты
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
Александр Чеков
Александр Чеков
16:43, 05 апреля 2022
Порт Аугуста, Сиракузы. ИталияФото: Carmelo Imbesi/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Евросоюз готовит пятый пакет санкций против РФ. В числе прочего предусматривается запрет на участие российских компаний в государственных закупках сообщества и закрытие портов для судов России, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.
Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или конкретные платёжные каналы, такие как депозитный счёт, — заявила она.
Говоря о запрете для судов заходить в порты ЕС, Урсула фон дер Ляйен пояснила, что ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами. Ограничения коснутся и российских, и белорусских операторов автотранспорта.
Кроме того, будет запрещено ввозить в Россию полупроводники, автомобили и транспортное оборудование на сумму €10 млрд. Компаниям РФ запретят участие в госзакупках Евросоюза, под запретом также любая финансовая поддержка для российских государственных органов.
Вводится эмбарго на импорт российского угля на сумму €4 млрд в год.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает новые санкции против России, в рамках которых будет предложено закрытие границ для российских грузоперевозчиков, запрет на поставку угля из России и персональные ограничения в отношении олигархов и их семей. Сообщалось о санкциях в отношении поставок из России цемента, каучука, древесины и химикатов.