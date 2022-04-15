Болгария ввела запрет на заход в порты для судов из России

Власти Болгарии ввели запрет на заход в морские и речные порты судов из России в связи с санкциями ЕС, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление морской администрации страны. Исключение будет сделано только для кораблей, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех судов, которые перевозят энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещён доступ в морские и речные порты Болгарии, — пишет агентство.

Италия вместе с Румынией заявили о закрытии портов для российских кораблей с 17 апреля. Запрет также распространится на суда, которые сменили флаг или свою принадлежность после 24 февраля. Исключение составляют ситуации, когда судно нуждается в помощи и ищет место убежища, ему требуется аварийная остановка в порту по соображениям безопасности или для спасения жизней.

Принятый ранее Евросоюзом пятый пакет санкций против РФ включил в себя закрытие портов для судов из России. Ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами.