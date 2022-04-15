Эстония закрыла доступ к портам для судов из России

Эстонские власти в рамках нового санкционного пакета Евросоюза запретили российским судам входить в порты страны. В местном Министерстве экономики и инфраструктуры уточнили, что вход в морские ворота закрылся и для судов, которые сменили флаг с российского на любой другой. При этом Эстония в исключительном порядке разрешила въезд кораблей, которые терпят бедствие, строго по разрешению представителей полицейского департамента.

С воскресенья, 17 апреля, судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС, в том числе Эстонии. Речь идёт об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским союзом. Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза отныне также закрыты, — говорится в сообщении.

Ранее власти Болгарии ввели запрет на заход в морские и речные порты судов из России в связи с санкциями ЕС. Исключение будет сделано только для кораблей, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех судов, которые перевозят энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Италия вместе с Румынией заявили о закрытии портов для российских кораблей с 17 апреля. Запрет также распространится на суда, которые сменили флаг или свою принадлежность после 24 февраля. Исключение составляют ситуации, когда судно нуждается в помощи и ищет место убежища, ему требуется аварийная остановка в порту по соображениям безопасности или для спасения жизней.

Принятый ранее Евросоюзом пятый пакет санкций против РФ включил в себя закрытие портов для судов из России. Ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами.