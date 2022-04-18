Песков рассказал, кто займётся ответом на антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комплекс ответных мер на санкции западных стран против РФ прорабатывается правительством. Он напомнил, что ответные меры будут составляться в соответствии с «собственными интересами» государства, пишет РИА Новости.

Они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда. В любом случае, мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим собственным интересам, — сказал представитель Кремля.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россию рано или поздно настигнет дефолт. По её мнению, западные санкции всё сильнее расшатывают экономику страны. Политик уверена, что рестрикции «въедаются в российскую экономику», а доказательством этого является упавший, по её данным, на 70% экспорт в Россию.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 18 апреля сообщила, что страна вступает в непростой период структурных изменений, связанных с рестрикциями. По её словам, экономика сможет ещё неопределённое время жить на запасах, но уже в конце II квартала вступит в фазу трансформации.

Набиуллина отметила, что санкции сказались в первую очередь на финансовом рынке. По её мнению, рестрикции со временем начнут всё больше сказываться на экономике.