18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Урсула фон дер Ляйен предсказала России дефолт

14:05, 17 апреля 2022
Урсула фон дер Ляйен предсказала России дефолт
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Россию рано или поздно настигнет дефолт. По её мнению, западные санкции все сильнее расшатывают экономику страны, передаёт ТАСС.

Государственное банкротство России — лишь вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее ее народа, заявила глава Еврокомиссии.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, рестрикции, уже принятые в отношении Москвы, успели набрать силу. Политик уверена, что они «въедаются в российскую экономику», а доказательством этого является упавший, по её данным, на 70% экспорт в Россию.

Ранее политолог Сергей Наумов рассказал, что Запад пытался искусственно создать в РФ дефолт. По его мнению, европейские страны и Штаты намеренно заморозили валютные резервы, чтобы усилить давление на жителей страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что объективных причин для объявления S&P «выборочного дефолта» в России нет. Он напомнил слова министра финансов Антона Силуанова о том, что Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео