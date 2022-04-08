Силуанов: Россия выполнит обязательства по внешнему долгу

Министр финансов РФ Антон Силуанов отчитался о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу. Он отметил в интервью «Известиям», что несмотря на заморозку счетов на Западе, Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты, в первую очередь в долларах США.

Российская Федерация как надёжный заёмщик сделала всё возможное, чтобы выполнить свои обязательства, как это происходило раньше, то есть в тех валютах, по которым мы и осуществляли заимствования, то есть в первую очередь в долларах, — рассказал Силуанов.

Однако ситуация осложняется заморозкой средств — валютных счетов Минфина и золотовалютных резервов Центробанка, подчеркнул министр.

По мнению Силуанова, Запад хочет услышать слово «дефолт». Он связал это с желанием нанести удар по имиджу России как надёжного заёмщика.

Министр добавил, что Запад будет всеми силами стараться ограничить активность предпринимателей, причинить вред россиянам и нанести ущерб стране.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти CША добиваются того, чтобы Россия была вынуждена сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резeрвов. По её словам, у РФ нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые Вашингтон ввёл в действие.