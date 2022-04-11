Политолог: Запад пытался искусственно создать в России дефолт

Запад намеренно заморозил валютные резервы России, пытаясь искусственно подтолкнуть её к дефолту, считает политолог Сергей Наумов. Эксперт отметил, что российское правительство контролирует ситуацию, деньги у власти есть, так же как и готовность платить по внешнему долгу, пишет Live 24.

Запад намеренно заморозил валютные резервы, пытаясь подтолкнуть Россию к дефолту, о котором постоянно говорят прозападные блогеры, желая усилить психологическое давление на население, — сказал Наумов.

Он признал, что отчасти западным странам удалось посеять панику среди россиян, когда граждане начали скупать лекарства, сахар и туалетную бумагу. По мнению политолога, этому поспособствовали два фактора: желание бизнесменов нажиться на ситуации и запоздалая реакция на необоснованное завышение цен. Сейчас, по мнению эксперта, люди успокоились, поскольку до большинства всё же удалось донести мысль о том, что не нужно позволять наживаться на себе недобросовестным бизнесменам, создавая искусственный дефицит.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что объективных причин для объявления S&P «выборочного дефолта» в России нет. Он напомнил слова министра финансов Антона Силуанова о том, что Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты. Представитель Кремля подтвердил, что у России есть всё необходимое для выполнения долговых обязательств.

В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти CША добиваются того, чтобы Россия была вынуждена сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резeрвов. По её словам, у РФ нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые Вашингтон ввёл в действие.