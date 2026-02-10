Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 17:53

«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым

Критик Райкина: публика хочет посмотреть, что стало с Ефремовым после колонии

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ажиотаж вокруг нового спектакля с актером Михаилом Ефремовым «Без свидетелей» объясняется праздным любопытном, поделилась мнением с NEWS.ru критик Марина Райкина. По ее словам, людям интересно, что случилось с актером после колонии, может ли он хорошо играть или нет.

Народ рвется, потому что это праздное любопытство, их же не интересует спектакль «Без свидетелей». Там нет настоящих театралов, гурманов, которые смотрели кино с участием актеров Ирины Купченко и Михаила Ульянова (в 1983 году вышел фильм Никиты Михалкова «Без свидетелей» по пьесе драматурга Софьи Прокофьевой с этими актерами. — NEWS.ru) и хотели бы сравнить. Это изумительные актерские работы и редкая роль для Ульянова. Люди хотят посмотреть: как там человек, который упал в этой жизни, убил другого человека, отсидел в тюрьме? Как он: сядет в калошу или, наоборот, все будет классно, — сказала Райкина.

Критик добавила, что на этом праздном интересе сыграли перекупщики, которые выкупили билеты и подняли цены. По ее словам, вряд ли этому рады сам Михаил Ефремов или режиссер-постановщик Никита Михалков, цель которого была в другом — привлечь в постановку сильного артиста и сделать потрясающий спектакль.

Ранее стало известно, что спектакль «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова, запланированный на 25 и 26 марта, вызвал высокий спрос — билеты на оба дня были распроданы в течение четырех часов после начала продаж. Вскоре часть билетов появилась на вторичных площадках с существенной наценкой.

