Песков заявил, что объективных причин для дефолта в России нет

Объективных причин для объявления S&P «выборочного дефолта» в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он напомнил слова министра финансов Антона Силуанова о том, что Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты. Представитель Кремля подтвердил, что у России есть всё необходимое для выполнения долговых обязательств.

Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения своих долговых обязательств, но такая неконструктивная позиция наших оппонентов, она может осложнить ситуацию, — сказал Песков.

Ранее Силуанов заявил, что несмотря на заморозку счетов на Западе, Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты, в первую очередь в долларах США. Однако, по словам министра, ситуация осложняется заморозкой средств — валютных счетов Минфина и золотовалютных резервов Центробанка.

В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти CША добиваются того, чтобы Россия была вынуждена сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резeрвов. По её словам, у РФ нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые Вашингтон ввёл в действие.