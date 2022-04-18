Набиуллина: экономика вступает в непростой период структурных изменений

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что страна вступает в непростой период структурных изменений, связанных с рестрикциями. По её словам, экономика сможет ещё неопределённое время жить на запасах, но уже в конце II квартала вступит в фазу трансформации, передаёт ТАСС.

Экономика может жить на запасах временно, уже во втором — начале третьего квартала РФ войдёт в период структурной трансформации, — заявила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что санкции сказались в первую очередь на финансовом рынке. По её мнению, рестрикции со временем начнут всё больше сказываться на экономике.

О масштабной структурной перестройке Центробанк сообщал ещё в марте. Тогда в ведомстве заявили, что она будет сопровождаться неизбежным периодом повышенной инфляции и дальнейшим ростом цен. Регулятор счёл, что такая ситуация станет для страны временной и к 2024 году проводимая ЦБ политика поможет экономике сократить уровень инфляции до 4%.