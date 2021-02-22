В Совфеде оценили призыв Польши и Украины к США по СП-2

https://static.news.ru/photo/0e9230be-7504-11eb-bbf0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал призыв министров иностранных дел Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау к президенту США Джо Байдену «положить конец» строительству газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор отметил, что Варшава и Киев страдают «крайней формой русоненавистничества» и являются противниками сотрудничества РФ и Европы. Однако решающую роль в этих отношениях играют не они, а Германия и другие влиятельные европейские страны.

Газ крайне необходим Европе. «Северный поток — 2» — это прежде всего экономический, коммерческий проект, — цитирует Цекова RT.

Как писал NEWS.ru, Рау и Кулеба считают, что Россия использует газопровод как орудие влияния на международной арене. Этот проект позволит ей укрепить контроль над поставками газа в европейские страны. Министры подчёркивают, что с уважением относятся к позиции Германии, которая поддерживает строительство проекта, вопреки воле Штатов. Однако мнение Вашингтона, полагают Рау и Кулеба, является критически важным.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.