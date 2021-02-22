Польша и Украина требуют от Байдена «положить конец» «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/7be9f700-74f5-11eb-a212-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Джо Байден должен лично «положить конец» строительству газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением совместно выступили главы МИД Польши и Украины — Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба соответственно.

Польша и Украина давно предупреждали об опасностях, связанных со строительством «Северного потока — 2». Наши призывы к бдительности и решительности услышал Конгресс США, который настаивал на мерах для остановки этого опасного, разобщающего проекта. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все средства и влияние, чтобы помешать завершению проекта, — говорится в совместном обращении, которое публикует Politico.

Рау и Кулеба уверяют, что Россия использует газопровод как орудие влияния на международной арене. Этот проект позволит РФ укрепить контроль над поставками газа в европейские страны, а украинская общественность лишь убедится в том, что Запад не заинтересован как в соблюдении собственных принципов, так и в процветании Украины.

Министры подчёркивают, что с уважением относятся к позиции Германии, которая поддерживает строительство проекта, вопреки воле Штатов. Но мнение Вашингтона, считают Рау и Кулеба, является критически важным.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что «Северный поток — 2» стал камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Берлином. При этом американский президент Джо Байден хотел бы вернуться к сотрудничеству с Германией.