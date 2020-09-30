В Совете Европы призвали Азербайджан и Армению прекратить военные действия

https://static.news.ru/photo/818e008a-03d4-11eb-a4ee-fa163e074e61_660.jpg Мария Пейчинович-Бурич Фото: Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала власти Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, выполнив требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Я призываю все стороны конфликта немедленно прекратить военные действия и незамедлительно выполнить промежуточные меры, принятые ЕСПЧ, — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

Накануне ЕСПЧ применил правило 39 своего регламента. Он призвал Баку и Ереван воздержаться от мер, которые нарушают права гражданского населения и угрожают его жизни, в частности прекратить военные действия.

NEWS.ru писал, что бывший президент Армении Серж Саргсян обсудил с послом России Сергеем Копыркиным ситуацию в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение конфликта в регионе произошло 27 сентября. С этой даты идут активные боевые действия. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Баку заявил о взятии нескольких карабахских сёл, а Ереван сообщил об обстреле армянских территорий.

Нагорный Карабах входит в состав Азербайджана. Большинство населения этого региона — армяне. После распада Советского Союза разгорелась Карабахская война, по итогам которой Баку потерял контроль над регионом. Международное сообщество не признаёт независимость Карабаха.