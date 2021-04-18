МИД РФ резко отреагировал на высылку дипломатов страны из Чехии

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МИД РФ выразил решительный протест Праге после объявления о высылке российских дипломатов. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населённом пункте Врбетице, — говорится в сообщении.

Там отметили, что изначально Прага возлагала ответственность за инцидент на компании, владеющие складами. Кроме того, в заявлении говорится, что такие действия властей Чехии стали «продолжением серии антироссийских акций», которые проводятся не без участия США.

В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев, — добавили в МИД РФ.

В связи с этим ведомство выразило чешским властям решительный протест и пообещали подготовить ответные меры. В сообщении указывается, что авторы такой провокации должны осознать все последствия принятых решений «за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами».

Ранее вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел, а также является главой МВД, заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов. По его словам, дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице. Инцидент произошёл в 2014 году.