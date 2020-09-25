В МИД назвали европейские санкции против РФ нелегитимными

https://static.news.ru/photo/627b4f4a-ff1f-11ea-9f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов прокомментировал информацию о возможном введении ЕС новых санкций против России в связи с конфликтом на Украине. По его словам, такие меры не имеют легитимного характера.

Он уверен, что подобные решения стан Евросоюза усложняют ситуацию, передаёт РИА Новости.

Позиция России по санкциям прозвучала, в том числе в выступлении нашего президента [Владимира Путина на Генассамблее ООН]. Санкции, которые не имеют легитимного характера, усложняют ситуацию и не способствуют решению проблем, — подчеркнул он.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что Комитет постпредов стран союза на заседании 28 сентября может рассмотреть вопрос о введении новых индивидуальных санкций против РФ из-за конфликта на Украине.

Ранее NEWS.ru писал, что группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления политика Алексея Навального.