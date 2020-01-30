Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что новые санкции США в отношении полуострова останутся незаметными. Более того, они являются контрпродуктивными.
Так Чегринец прокомментировал введение ограничений против восьми граждан России и компании «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей перевозки по Крымскому мосту,
В случае с Крымом, да и с Россией в целом они вызывают только противоположный эффект — заставляют наращивать собственное производство, внедрять импортозамещение и способствуют в целом стрессоустойчивому экономическому рывку, — отметил сопредседатель Ассамблеи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты используют ковбойскую тактику во внешней политике, когда вводят новые санкции в отношении Крыма. Она помогает Вашингтону усиливать международную напряженность. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он добавил, что подобная тактика когда-нибудь поссорит США со всем миром.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен