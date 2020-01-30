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На Украине отреагировали на возвращение российской делегации в ПАСЕ. Как заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько, сам факт ратификации полномочий делегации из РФ усугубляет кризис в организации.

Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них — это пустой звук, — цитирует её РЕН ТВ. Она подчеркнула что россияне не знают другого...