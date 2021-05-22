В Кремле заявили о готовности сотрудничать с Украиной по Крыму

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной по Крыму, передаёт ТАСС.

По его словам, вопросы, связанные с полуостровом, будут обсуждаться только в случае, если они касаются приграничного сотрудничества.

Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — <...>, то я уверен, что [президент Владимир] Путин будет готов, — сказал Песков.

Он также уточнил, что обоим государствам нужно многое обсудить, ведь в их отношениях остаётся множество неясностей.

Посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место, — добавил представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 мая, ввёл в действие решение СНБО о бессрочном продлении ограничительных мер в отношении нескольких граждан России. В частности, в этом списке есть имена главы ДНР Дениса Пушилина и главы Крыма Сергея Аксёнова.

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году в результате народного референдума. За присоединение к России проголосовали более 96% избирателей полуострова.