Зеленский продлил бессрочно санкции против ряда россиян

https://static.news.ru/photo/bb1aaba4-ba50-11eb-b77e-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 мая, ввёл в действие решение СНБО о бессрочном продлении ограничительных мер в отношении нескольких граждан России. В частности, в этом списке есть имена главы ДНР Дениса Пушилина и главы Крыма Сергея Аксёнова, передаёт РИА Новости.

Также ограничительные меры ввели в отношении члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой, первого заместителя главы МВД РФ Александра Городового, сенаторов Олега Цепкина, Александра Карлина, Ирины Рукавишниковой и других чиновников. Санкции против физических лиц подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.

Кроме того, украинские санкции (введённые не бессрочно, но на три года) касаются нескольких российских СМИ. В том числе речь идёт о МИА «Россия Сегодня», издании «Лента.ру», агентстве ТАСС, о порталах «Газета.ру», «Утро.ру» и не только.

Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против двух компаний из РФ сроком на три года был подписан Зеленским 21 апреля.

В мае о необходимости продления санкций говорил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, а 21 мая на сайте офиса президента появился указ следующего содержания.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сообщается в документе.

Ранее Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были.

Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Зеленский понадеялся, что парламентарии рассмотрят законопроект в ближайшее время.