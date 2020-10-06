В Кремле ответили на обвинения Навального в отравлении

https://static.news.ru/photo/0ccd549a-07c0-11eb-b736-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Ничего нового в разбирательстве по делу отравления Алексея Навального не произошло, Берлин не предоставил никаких данных по ситуации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление оппозиционного политика, обвинившего в своём отравлении спецслужбы РФ.

По словам представителя Кремля, комментировать пока нечего.

Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит, — цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Алексея Навального.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили проверить высказывание Алексея Навального о том, что за его отравление якобы ответственен лично президент России Владимир Путин. Соответствующее обращение депутат Виталий Милонов направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.