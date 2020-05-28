В ГД прокомментировали перенос запуска корабля Илона Маска

https://static.news.ru/photo/6b337066-a0c1-11ea-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Crew Dragon/Global Look Press

Перенос запуска корабля Crew Dragon с экипажем к МКС мог произойти не из-за погодных условий, а из-за желания «сохранить лицо».

Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Такая глупость, что якобы они за несколько минут поняли, что всё-таки стартовать нельзя, мне кажется, это попытка сохранить лицо и ничего более, чем пиар-акция Илона Маска, — сказал Шерин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он также напомнил, что США в течение 9 лет не направляли человека в космос, и при планировании такого запуска нужно уметь просчитывать даже метеорологические на несколько недель вперёд.

Как ранее писал NEWS.ru, новый американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, не смог отправиться к Международной космической станции из-за погодных условий.