В ГД назвали заявления о попытках спецслужб РФ сорвать Олимпиаду «чушью»

https://static.news.ru/photo/2fad1f58-1239-11eb-99c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делами Леонид Слуцкий прокомментировал сообщение МИД Великобритании о попытках спецслужб РФ сорвать Олимпийские игры в Токио через кибератаки. По его словам, информация британского ведомства — «редкостная чушь».

Он отметил, что подобные сообщения «вновь и вновь пробивают дно» в отношениях между Великобританией и Россией, передаёт ТАСС.

Это дичайший бред, редкостная чушь. «Циничны и безрассудны» подобные заявления, а не действия России. Новые обвинения — очередной шаг по дискредитации РФ в духе геббельсовской пропаганды: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё». На это и идет расчёт, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, в Лондоне заявили, что спецслужбы России с помощью кибератак планировали срыв Олимпиады в Токио до её переноса на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. По словам главы ведомства Доминика Рааба, "действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны.