Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7e22f580-e602-11ea-a430-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Darius Mataitis/Global Look Press

Комитет по иностранным делам Европейского парламента (ЕП) на внеочередном видеозаседании, посвящённом ситуации в Белоруссии, выслушает бывшего кандидата на пост лидера республики — Светлану Тихановскую. Мероприятие запланировано на 25 августа 2020 года.

Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид, — передаёт РИА Новости со ссылкой на ЕП.

Визит Тихановской в международное ведомство приветствовал комитета Дэвид Макаллистер. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Happy that Svetlana #Tikhanovskaya followed the invitation to give a statement @EP_ForeignAff tomorrow. Extraordinary meeting on #Belarus is important and timely to signal our solidarity with the Belarusian people. Also, looking forward to have an EoV with @HelgaSchmid_EU . https://t.co/4zqh7XvAVX — davidmcallister (@davidmcallister) August 24, 2020

Кроме того, комитет по иностранным делам ЕП планирует обсудить также переоценку сотрудничества Евросоюза с Минском в рамках программы Восточное партнёрство.

Белорусские граждане вышли на массовые акции протеста после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

23 августа несогласные с результатами выборов вышли на «Марш новой Беларуси». Перед ними выступили члены президиума координационного совета белорусской оппозиции. В частности, Мария Колесникова призвала митингующих не сдаваться. Как писал NEWS.ru, Лукашенко, пролетая на вертолёте над Минском, презрительно назвал протестующих крысами.