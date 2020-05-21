США направят помощь в московский медцентр имени Пирогова

https://static.news.ru/photo/fbaa6520-9b60-11ea-8cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyaire Medical

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов рассказал о помощи, которую США оказывает РФ в борьбе с коронавирусом. По его словам, медицинское оборудование передадут в московский Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова.

Медицинское учреждение безвозмездно получит аппараты искусственной вентиляции лёгких, передаёт ТАСС. Они произведены калифорнийской компанией Vyaire Medical.

В настоящий момент первая партия из 50 аппаратов находится в пути. Они поступят в столицу 21 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

В результате инцидентов погибли шесть пациентов. Сразу после происшествий производство аппаратов ИВЛ приостановили, а с 12 мая Росздравнадзор наложил запрет на использование приборов, изготовленных в Екатеринбурге, на всей территории страны.