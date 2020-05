Слуцкий назвал публикации FT и NYT «злыми нападками»

https://static.news.ru/photo/e659c1e0-5bdb-11e9-9e6c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Издание New York Times, публикуя статьи о якобы умалчивании РФ «настоящей» смертности от коронавируса, просто пытается представить Россию «в мрачном свете». Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сейчас перед лицом страшной опасности COVID-19 надо быть вместе. Вместо этого некоторые наши коллеги на Западе, в том числе и представители медиа, набрасываются на Россию, давая в том числе совершенно ложные, фейковые новости о ситуации с коронавирусом, количеством смертей и так далее. Это не тема для «передёргивания», это тема для того, чтобы мы отказались от взаимных нападок, от санкций. По этому поводу я обратился к парламентариям и здравомыслящим политикам со всего мира и получил уже несколько десятков согласительных ответов самого высокого уровня, в том числе от генсека ООН Антониу Гутерреша, — отметил политик в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, Россию надо ставить в пример, а не делать объектом фейковых новостей. А эти публикации должны остаться на совести журналистов и акционеров изданий.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Российский МИД потребовал от газет Financial Times и The New York Times опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что не собирается этого делать. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях.

Московский департамент здравоохранения уже отреагировал на публикацию. Там заявили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно. Ведомство подтверждает, что в апреле 2020 года в столице было выдано 11 846 свидетельств о смерти. Увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек, писал NEWS.ru.