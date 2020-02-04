Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов считает, что Киев специально «подбрасывает дрова» в костёр конфликта с Москвой, заявляя о намерении подать новые судебные иски против России в международные суды.
Это стремление постоянно подбрасывать дрова в костёр так называемого украино-российского конфликта. Ни дня простоя: то заявление о нашей равной ответственности с Гитлером, то новый иск, — сказал РИА Новости Морозов.
Он назвал это стратегией создания непрерывного информационного шума и эскалации всех видов конфликта.
Как писал NEWS.ru, минюст Украины планирует подать против России «один—два иска» в международные суды. Глава ведомства Денис Малюська заявил, что пока они находятся на этапе сбора доказательств и обоснований. По его словам, на данный момент Минюст ведёт пять исков против Москвы, все они находятся на этапе изучения судом своей компетенции.