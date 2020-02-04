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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти будут реагировать на военные учения НАТО, которые проведут весной на территории Европы.

Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков, — отметил политик в интервью «Российской газете». По...