Ростовский губернатор попросил у Путина 400 млн руб. на больницу

https://static.news.ru/photo/9873978e-aa4b-11ea-af70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил президента России Владимира Путина выделить на оснащение техникой инфекционной больницы 400 миллионов рублей. Больницу планируют построить в Ростове-на-Дону до конца года.

По словам Голубева, в регионе ещё нет ни одной специализированной инфекционной больницы.

Он также отметил, что на строительство больницы в наличии имеются средства — 2,6 миллиарда рублей.

Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам с просьбой поддержать нашу инициативу и поручить правительству РФ рассмотреть возможность выделения финансовых средств на оснащение специализированной инфекционной больницы необходимым медицинским оборудованием, — сказал Голубев Путину во время конференции.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поставил в тупик главу Бурятии Алексея Цыденова, задав ему вопрос о деньгах, выделенных на строительство национальной библиотеки.