https://static.news.ru/photo/0fecd8d0-4b41-11ea-bd20-fa163e074e61_660.jpg Лех Валенса Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о репарациях должны быть замечены и услышаны любым здравомыслящим человеком как в Польше, так и за её пределами, заявил российский сенатор Константин Косачев.

Заявление Леха Валенсы должно быть замечено любым здравомыслящим человеком — и в Польше, и за её пределами. Оно абсолютно объективно, потому что опирается на объективные политические и исторические реалии, — сказал Косачев.

Сенатор Ольга Котивиди подчеркнула, что Россия не стыдится того, что СССР освободил от нацистов Польшу.

По мнению депутата Дмитрия Белика, со стороны Валенсы было бы уместнее сказать об антироссийской политике Варшавы.

Ранее по данному поводу уже высказывались член Совета Федерации Сергей Цеков и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как писал NEWS.ru, бывший президент Польши Лех Валенса посмеялся над заявлением главы Министерства иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны на репарации от российской стороны.