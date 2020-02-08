https://static.news.ru/photo/8f41ce50-4b38-11ea-9325-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: council.gov.ru

Заявления польских министров и политиков о том, что Польша имеет право на репарации со стороны России, направлены на внутреннюю аудиторию, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Надо вспомнить польские настроения в тот период. Они были и антисемитские, и антиукраинские, и антироссийские, — передаёт слова Цекова РБК.

Он выразил уверенность в том, что мир скоро поймёт, что Польша сотрудничала с нацистской Германией.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о праве Варшавы на репарации от РФ.