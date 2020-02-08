https://static.news.ru/photo/1bc8bc2a-4b21-11ea-996a-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о праве Варшавы на репарации от РФ.
Уже не раз отмечал: польская правящая элита живёт в прошлом, не в настоящем. Так же считает экс-президент Польши Валенса. Он предложил польским властям смотреть не в прошлое, а в будущее, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
Сенатор отметил, что Валенса понимает то, что компенсаций ни от Москвы, ни от Берлина не будет.
Как ранее писал NEWS.ru, Лех Валенса посмеялся над заявлением главы Министерства иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны на репарации от российской стороны. Информация следует из интервью экс-главы государства газете «Собеседник.ru».