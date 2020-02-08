https://static.news.ru/photo/1bc8bc2a-4b21-11ea-996a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о праве Варшавы на репарации от РФ.

Уже не раз отмечал: польская правящая элита живёт в прошлом, не в настоящем. Так же считает экс-президент Польши Валенса. Он предложил польским властям смотреть не в прошлое, а в будущее, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

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Сенатор отметил, что Валенса понимает то, что компенсаций ни от Москвы, ни от Берлина не будет.