https://static.news.ru/photo/03427efe-4afc-11ea-a014-fa163e074e61_660.jpg Лех Валенса Фото: Adam Warżawa/Polska Agencja Prasowa/GlobalLookPress

Бывший президент Польши Лех Валенса посмеялся над заявлением главы Министерства иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны на репарации от российской стороны. Информация следует из интервью экс-главы государства газете «Собеседник.ru».

Это всё равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Да и если мы всё рассчитаем мудро, то будет один к одному. Надо идти вперёд — это важно, — пошутил Лех Валенса на вопрос о праве Польши на репарации от РФ.

Он также отметил, что хотел бы иметь возможность пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить двусторонние отношения между странами. Лех Валенса подчеркнул, что наладить отношения может прямой диалог между Польшей и Россией, а не упрёки.

Польша и Россия заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе. Несмотря на все те потери, которые были с обеих сторон, — подытожил бывший польский лидер.

Как писал NEWS.ru ранее, Лех Валенса неоднократно выступал с критикой нынешнего польского правительства, в частности за отношение к России. Он отметил, что властям Польши пора признать роль Красной армии в освобождении Освенцима. Лех Валенса также сообщил, что польское правительство пытается создать своё трактование истории Второй мировой войны и лидер страны Анджей Дуда ничего не смыслит в том, как управлять страной и миром.