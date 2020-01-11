https://static.news.ru/photo/5dd97c00-35da-11ea-bcf7-fa163e074e61_660.jpg Лех Валенса Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал правительство страны за отношение к России.

По его мнению, отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим) вызвало негативные последствия для действующего главы Польши.

Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле, — заявил Валенса.

Он отметил, что президента РФ нужно было пригласить на мероприятие и признать роль Красной армии в освобождении концлагеря.

Экс-глава Польши также подчеркнул, что историческую правду нельзя изменить и если польское правительство намерено сформировать «собственный исторический нарратив, это слишком несерьёзно», передают argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны, напомнил о советских солдатах, которые погибли за освобождение Польши от фашистов.