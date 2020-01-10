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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий комментируя принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны, напомнил о советских солдатах, которые погибли за освобождение Польши от фашистов.

Сегодня Польша таким заявлением не только перечёркивает настоящую историю, но она и предаёт память своих предков, — заявил RT депутат.

По его словам, такое «поведение» Польши — ожидаемое, так как она «торгует» на международном рынке русофобскими настроениями.

Как ранее писал NEWS.ru, Польша, приняв резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны, развязала невероятную пропаганду очернения советских войск. Такое мнение высказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.