https://static.news.ru/photo/54d04400-35ac-11ea-aace-fa163e074e61_660.jpg Лех Валенса Фото: Michal Krumphanzl/CTK/GlobalLookPress

Бывший президент Польши Лех Валенса сообщил о том, что польское правительство пытается создать своё трактование истории Второй мировой войны и лидер страны Анджей Дуда ничего не смыслит в том, как управлять страной и миром. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на интервью Леха Валенса изданию Onet.

Экс-президент Польши заявил, что отказ польского президента Анджея Дуды от поездки в Иерусалим на мероприятие, посвящённое памяти холокоста, это «план Москвы», и что теперь российский лидер озвучит «свою точку зрения на историю».

Меня не удивляет, что сегодня мировые лидеры не хотят слушать президента Дуду, потому что он понятия не имеет о президентстве или о том, как сегодня управлять миром <...> Если бы меня пригласили, я бы полетел в Иерусалим как можно скорее, — привело слова Леха Валенса издание.

Он добавил, что президенту Польши Анджею Дуде необходимо «сказать прямо», что это русские освободили концлагерь. Польскому лидеру надо было пригласить президента России Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Освенцима, отметил Лех Валенса.

Это историческая правда, и никто не изменит её. Если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьёзно, — процитировали Леха Валенса в издании.

Бывший польский лидер подчеркнул, что Варшаве необходимо вести переговоры с Москвой и что Европе и Польше необходимо наладить отношения с Россией.

Как писал NEWS.ru ранее, на главу партии «Союз демократических левых сил» Влодзимежа Чажастого в Польше подали заявление в прокуратуру за то, что он публично заявил о том, что Красная армия освободила страну от фашистов. А польский сейм хочет на законодательном уровне воспрепятствовать РФ толковать историю по-своему. Таким образом в стране поощряют «борьбу против лжи» о Второй мировой войне.