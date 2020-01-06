https://static.news.ru/photo/5b0cad38-1eee-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Польский сейм хочет на законодательном уровне воспрепятствовать РФ толковать историю по-своему. Таким образом политики хотят поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне.

По данным немецкого издания Die Zeit, Варшава примет закон, который не позволит Москве «переиначить историю». По мнению вице-спикера сейма Малгожаты Кидавы-Блоньской, оппозиция и проправительственные политические силы должны объединиться в борьбе против РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Слова российского лидера послужили поводом для вызова посла РФ в Польше в МИД страны. По его словам, беседа была жёсткой, но корректной.