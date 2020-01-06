Польский сейм хочет на законодательном уровне воспрепятствовать РФ толковать историю по-своему. Таким образом политики хотят поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне.
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Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Слова российского лидера послужили поводом для вызова посла РФ в Польше в МИД страны. По его словам, беседа была жёсткой, но корректной.
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