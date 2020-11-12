Россия ввела санкции против ФРГ и Франции после отравления Навального

Российские власти приняли решение о введении санкций против руководящих структур Германии и Франции после отравления политика Алексея Навального, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными, — сказал он.
По его словам, меры уже приняты, однако французским и немецким дипломатам об этом ещё не сообщалось. Он отметил, что ограничения затронут сотрудников аппаратов глав государств.
Лавров заявил о наличии оснований полагать, что Навального отравили в Германии или в самолёте, который доставил политика в немецкую клинику Charité .
У нас есть все основания полагать, что всё, что с ним (Навальным. — NEWS.ru) произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолёте, куда его погрузили и повезли в клинику Charité , — добавил он.
Трансляция выступления главы внешнеполитического ведомства
Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ
Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.
Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, сообщившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.