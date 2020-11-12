Россия ввела санкции против ФРГ и Франции после отравления Навального

https://static.news.ru/photo/3272c41a-24de-11eb-9861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти приняли решение о введении санкций против руководящих структур Германии и Франции после отравления политика Алексея Навального, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными, — сказал он.

По его словам, меры уже приняты, однако французским и немецким дипломатам об этом ещё не сообщалось. Он отметил, что ограничения затронут сотрудников аппаратов глав государств.

Лавров заявил о наличии оснований полагать, что Навального отравили в Германии или в самолёте, который доставил политика в немецкую клинику Charité .

У нас есть все основания полагать, что всё, что с ним (Навальным. — NEWS.ru) произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолёте, куда его погрузили и повезли в клинику Charité , — добавил он.

Трансляция выступления главы внешнеполитического ведомства ведётся на сайте МИД.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации подчеркнули, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, сообщившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.