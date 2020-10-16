США поприветствовали решение ЕС о санкциях в отношении РФ

https://static.news.ru/photo/fea86fa6-100e-11eb-ac31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Власти США приветствуют решение Евросоюза о введении санкций в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Об этом представитель Госдепа написала у себя в микроблоге.

США приветствуют решение ЕС о введении санкций в отношении российских официальных лиц, связанных с отравлением Алексея Навального. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности, — выразила мнение Ортэгус.

The United States welcomes @EUCouncil 's decision to sanction Russian officials linked to the poisoning of Aleksey Navalny. Those responsible for this attack must be held accountable. https://t.co/W4JOpmfboV — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 16, 2020

Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института. Чёрный список опубликован , в профайле каждого чиновника объясняется, в чём конкретно его «вина».

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия. В Евросоюзе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России.

Как писал NEWS.ru ранее, в России не осталось объектов, на которые можно было бы наложить санкции, считает советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.