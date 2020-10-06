Эксперты ОЗХО подтвердили, что Навального отравили ядом группы «Новичок»

https://static.news.ru/photo/2be49b96-07e2-11eb-9292-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press

Эксперты Организации по запрещению химического оружия считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

ОЗХО заявила, что её анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Навального есть токсичные химикаты — биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Уточняется, что россиянина отравили не занесённой в список разновидностью «Новичка». Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, сообщило британское постоянное представительство при организации.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Через два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Германии отказываются отвечать на официальные запросы Генпрокуратуры РФ по инциденту с Навальным, выдумывая различные предлоги.