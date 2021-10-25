РФ предложила США сосредоточиться на системах доставки первого удара

Сосредоточиться на системах доставки первого удара предлагает Россия на переговорах с США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова размещены на странице посольства в социальной сети Facebook.

Российский подход — абсолютно прагматичен. Мы предлагаем сфокусироваться на наиболее опасных с точки зрения «подрыва» баланса сил вооружениях. А именно — на системах доставки, способных в первом ударе поразить цели на национальной территории другой стороны, а также на развернутых боезарядах, — заявил Антонов.

По словам дипломата, ни для кого не является секретом, что по ключевым проблемам стратегической повестки между двумя странами сохраняются существенные различия. Так, США настаивают на расширении действующего режима контроля над вооружениями, который базируется на Договоре о СНВ.

При этом в Вашингтоне не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения, — отметил Антонов.

По словам российского посла, потенциальные договорённости между двумя странами по стратегической стабильности могут стать мощным сигналом приверженности государств поддержанию мира. При этом РФ не отказывается от обсуждения роли и места разных стратегических систем в будущих режимах контроля над вооружениями.

Ранее Антонов в своём выступлении призвал не допустить гонки вооружений.