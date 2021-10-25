Посол Антонов призвал не допустить гонки вооружений

Россию и США и ждёт непростой разговор по поводу ракет средней и меньшей дальности. При этом необходимо не допустить гонки вооружений, важно обсуждать также гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Миддлберийском институте. Текст его выступления опубликован на официальной странице дипмиссии в Facebook.

По словам Антонова, Россию не удовлетворяет текущее положение дел в области РСМД. Необходимо понять, что следует сделать, чтобы предотвратить подобную гонку вооружений и размещение ракет в любой части земного шара.

Напомню в этом контексте известные российские предложения о готовности воздержаться от развёртывания РСМД в тех районах и до тех пор, пока США не предпримут соответствующие антироссийские шаги, — сказал российский посол.

Он также отметил необходимость диалога с американскими коллегами по гиперзвуковым и прочим высокоточным неядерным средствам. Как полагает Антонов, акцент необходимо сделать на тех вещах, которые «способны решать стратегические задачи».

Ранее ведущий эксперт Центра анализа европейской политики в Вашингтоне генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал о новой стратегии НАТО, рассчитанной на противостояние с Россией. В ней важную роль играют ЕС и Турция, вопрос касается и Украины. Главной задачей аналитик видит усиление присутствия США в Черноморском регионе.