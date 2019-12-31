https://static.news.ru/photo/1a5e2fcc-2bce-11ea-be31-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего коллегу из Казахстана Нурсултана Назарбаева с Новым годом. Политики поговорили по телефону.

Экс-лидер государства также поздравил российского главу с наступающим праздником. Представители стран тепло общались, сообщается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Петропавловска-Камчатского уже услышали поздравительную речь Путина. Глава государства призвал россиян к единству, отметив, что оно является основой для достижения любых самых высоких целей.