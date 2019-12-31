Президент России Владимир Путин поздравил бывшего коллегу из Казахстана Нурсултана Назарбаева с Новым годом. Политики поговорили по телефону.
Экс-лидер государства также поздравил российского главу с наступающим праздником. Представители стран тепло общались,
Ранее NEWS.ru писал, что жители Петропавловска-Камчатского уже услышали поздравительную речь Путина. Глава государства призвал россиян к единству, отметив, что оно является основой для достижения любых самых высоких целей.
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