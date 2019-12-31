https://static.news.ru/photo/ed145228-2bc6-11ea-876b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Новогоднее обращение президента Владимира Путина прозвучало в Петропавловске-Камчатском. Камчатский край — первый регион страны, в котором наступил Новый год.

Глава государства рассказал, что сейчас бурное и противоречивое время, но мы можем сделать всё для развития государства, передаёт «Интерфакс».

Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей, — подчеркнул политик.

Он вспомнил о предстоящем юбилее Победы над фашистской Германией и поздравил с Новым годом участников Второй мировой войны.

Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем ёлку, достаём фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды, — добавил Путин.

Он пожелал россиянам взаимопонимания, здоровья и любви.

Ранее NEWS.ru писал, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Оба высказались за нормализацию российско-украинских отношений в 2020 году.