Новогоднее обращение президента Владимира Путина прозвучало в Петропавловске-Камчатском. Камчатский край — первый регион страны, в котором наступил Новый год.
Глава государства рассказал, что сейчас бурное и противоречивое время, но мы можем сделать всё для развития государства,
Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей, — подчеркнул политик.
Он вспомнил о предстоящем юбилее Победы над фашистской Германией и поздравил с Новым годом участников Второй мировой войны.
Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем ёлку, достаём фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды, — добавил Путин.
Он пожелал россиянам взаимопонимания, здоровья и любви.
Ранее NEWS.ru писал, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Оба высказались за нормализацию российско-украинских отношений в 2020 году.
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