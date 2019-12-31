https://static.news.ru/photo/ecdf7334-2bba-11ea-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Оба высказались за нормализацию российско-украинских отношений в 2020 году.

Главы государств в последний день 2019 года пообщались по телефону. В ходе разговора была «дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц», п роинформировала пресс-служба Кремля.

Это идёт в русле договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия, — сказано в сообщении.

Помимо этого, российская сторона акцентировала внимание на необходимости последовательной реализации Минских соглашений.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин и Зеленский возглавили рейтинг медиаперсон 2019 года.