Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Оба высказались за нормализацию российско-украинских отношений в 2020 году.
Главы государств в последний день 2019 года пообщались по телефону. В ходе разговора была «дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц»,
Это идёт в русле договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия, — сказано в сообщении.
Помимо этого, российская сторона акцентировала внимание на необходимости последовательной реализации Минских соглашений.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин и Зеленский возглавили рейтинг медиаперсон 2019 года.
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