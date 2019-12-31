https://static.news.ru/photo/d698e60a-2bb5-11ea-a3d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: JB Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН) подсчитали число упоминаний политиков в прессе.

Абсолютным лидером в рейтинге стал президент России Владимир Путин с 3 млн 179 тысячами 777 ссылками в материалах СМИ.

Так, среди российских политиков в список попали: премьер-министр Дмитрий Медведев — 717 тысяч упоминаний, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — 349 тысяч и глава МИД РФ Сергей Лавров — 262 тысячи. Замкнул пятёрку мэр Москвы Сергей Собянин, его упомянули 229 тысяч раз.

Также СКАН подсчитал показатели иностранных политиков и лидеров государств. Первое место в списке досталось президенту Украины Владимиру Зеленскому — 1 млн 335 тысяч ссылок. Следом расположился Дональд Трамп — 1 млн 319 тысяч. На третьем месте оказался экс-президент Украины Пётр Порошенко — 764 тысячи. Белорусский лидер Александр Лукашенко занял четвёртое место с 311 тысячами упоминаний. За ним идёт второй экс-президент Украины Виктор Янукович — 214 тысяч.

Рейтинг был составлен исходя из числа упоминаний политиков в центральных и региональных СМИ, информационных агентствах, специализированных и отраслевых изданиях, на ТВ и радио, а также интернет-сайтах.

Ранее рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров составил журнал Forbes. Об этом писал NEWS.ru.