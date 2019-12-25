https://static.news.ru/photo/7cb7bb2c-27b2-11ea-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Потанин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Журнал Forbes Russia составил рейтинг самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Первое место в нём занял совладелец «Норильского никеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. За год его состояние увеличилось на $7,8 млрд, до $23,8 млрд.

На вершине списка — Владимир Потанин, за год увеличивший своё состояние более чем на треть, — сообщается на сайте журнала.

На втором месте — председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, в этом году его состояние выросло на $5,9 млрд. Третье место в рейтинге занял президент и сооснователь ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, капитал которого за год вырос на $5,3 млрд. На четвёртом месте — акционер НОВАТЭКа, СИБУРа и «Стройтрансгаза» Геннадий Тимченко, чей доход прирос на $4,1 млрд. На пятом — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с увеличением капитала на $3,8 млрд.

Как писал NEWS.ru, в преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров. Также там было замечено судно российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича. В ноябре у берегов острова на стоянке находилось всего 16 яхт, однако перед праздником их число резко увеличилось до 52. Так, среди них оказались Eclipse, Ocean Victory и Rising Sun.