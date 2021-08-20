Путин пошутил о воинственном потенциале Лаврова

Президент России Владимир Путин рассказал об активной наступательной позиции и прагматичной работе потенциала отечественной дипломатической службы. Об этом российский лидер сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Иногда мне приходится напоминать Сергею Лаврову, что он не министр обороны, а иностранных дел, — пошутил Путин.

По словам лидера, профессиональный потенциал российских дипломатов реализуется и работает именно в национальных интересах страны, несмотря на ту критику, которая звучала некоторое время назад.

19 июня в ходе съезда «Единой России» беспартийный президент Владимир Путин перечислил пятерых человек, которые могут возглавить федеральный список партии на выборах в Государственную думу. Он назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, уполномоченного по правам детей Анну Кузнецову, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя Общероссийского народного фронта Елену Шмелёву.