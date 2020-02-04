Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: President of Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Главы стран обсудили ситуацию с обстрелом военнослужащих Турции в сирийском Идлибе.

В ходе переговоров с Владимиром Путиным по телефону наш президент заявил, что нападение со стороны режима Асада на военных турецких ВС, направленных в регион с целью предотвращения конфликтов в Идлибе, нанесло удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии, — говорится в сообщении администрации президента Турции.

Также Эрдоган отметил, что будет использовать право на самооборону своих солдат самым жёстким образом.

Во время артиллерийского обстрела в Идлибе четверо турецких военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения.

Ранее NEWS.ru передавал, что Минобороны РФ опровергло удар по российской военной полиции. В некоторых СМИ появились сообщения о том, что Турция нанесла удар по деревне в районе Шарран в регионе Африн, где находились военнослужащие РФ.

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