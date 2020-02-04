https://static.news.ru/photo/5621dcb0-4786-11ea-9bda-fa163e074e61_660.jpgРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: President of Russia/Global Look Press
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Главы стран обсудили ситуацию с обстрелом военнослужащих Турции в сирийском Идлибе.
В ходе переговоров с Владимиром Путиным по телефону наш президент заявил, что нападение со стороны режима Асада на военных турецких ВС, направленных в регион с целью предотвращения конфликтов в Идлибе, нанесло удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии, — говорится в сообщении администрации президента Турции.
Также Эрдоган отметил, что будет использовать право на самооборону своих солдат самым жёстким образом.
Во время артиллерийского обстрела в Идлибе четверо турецких военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения.
Ранее NEWS.ru передавал, что Минобороны РФ опровергло удар по российской военной полиции. В некоторых СМИ появились сообщения о том, что Турция нанесла удар по деревне в районе Шарран в регионе Африн, где находились военнослужащие РФ.