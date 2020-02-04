Фото: President of Russia/Global Look Press

Экологическая партия «Зелёная альтернатива» планирует выдвинуть в депутаты художника и музыканта Васю Ложкина. Он известен своими ироничными картинами на социальную тему. Съезд партии намечен на 10 марта 2020 года. Там и будет принято решение о выдвижении.

Ложкин высмеивает в своих работах людские пороки. Темами его картин часто становятся: алкоголики, коты, пенсионеры и зайцы. Одну из его работ в 2016 году признали экстремистской. Однако позднее решение было...