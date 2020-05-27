Путин намерен поддержать на выборах губернатора Смоленской области

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. Российский лидер намерен поддержать его на следующих выборах.
Ранее Центр электоральных практик и Политическая экспертная группа составили рейтинг избираемости глав российских субъектов. Алексея Островского они разместили в середине списка с оценкой «два с плюсом». Оценки выставляли исходя из личной популярности, уровня политической конкуренции, социально-экономического благосостояния.
Как информировал NEWS.ru, ранее Владимир Путин поддержал Богомаза в намерении баллотироваться на пост губернатора.
Добавьте наши новости в избранные источники