Политика

Путин намерен поддержать на выборах губернатора Смоленской области

17:10, 27 мая 2020
Рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Смоленской области Алексеем Островским (в режиме видеоконференции). Рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Смоленской области Алексеем Островским (в режиме видеоконференции). Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. Российский лидер намерен поддержать его на следующих выборах.

Ранее Центр электоральных практик и Политическая экспертная группа составили рейтинг избираемости глав российских субъектов. Алексея Островского они разместили в середине списка с оценкой «два с плюсом». Оценки выставляли исходя из личной популярности, уровня политической конкуренции, социально-экономического благосостояния.

Как информировал NEWS.ru, ранее Владимир Путин поддержал Богомаза в намерении баллотироваться на пост губернатора.

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