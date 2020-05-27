Путин намерен поддержать на выборах губернатора Смоленской области

https://static.news.ru/photo/ef384e8c-a025-11ea-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Смоленской области Алексеем Островским (в режиме видеоконференции). Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. Российский лидер намерен поддержать его на следующих выборах.

Ранее Центр электоральных практик и Политическая экспертная группа составили рейтинг избираемости глав российских субъектов. Алексея Островского они разместили в середине списка с оценкой «два с плюсом». Оценки выставляли исходя из личной популярности, уровня политической конкуренции, социально-экономического благосостояния.

Как информировал NEWS.ru, ранее Владимир Путин поддержал Богомаза в намерении баллотироваться на пост губернатора.