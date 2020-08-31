Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве до середины сентября

https://static.news.ru/photo/079f25c4-eb6f-11ea-9567-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшие две недели встретятся в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели, — сообщил Песков.

По его словам, в течение нескольких недель «точно встреча состоится».

30 августа Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом заявил Песков, также переговоры двух лидеров подтвердил Telegram-канал «Пул Первого», который освещает деятельность президента Белоруссии.

NEWS.ru писал, что российский президент подтвердил признание выборов в Белоруссии. Он подчеркнул, что всё происходящее является внутренним делом соседей. Путин отметил, что России небезразлично то, что происходит в республике.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На них победил Лукашенко, который набрал 80,1% голосов, у его соперницы Светланы Тихановской — 10,1%. Оппозиция посчитала выборы сфальсифицированными, после этого люди вышли на улицы — начались массовые акции протеста. Лукашенко убеждён, что в стране пытаются провести «цветную революцию». Результаты выборов также не признали в Европе.