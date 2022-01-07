Пушков ответил Блинкену о расширении НАТО на восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен плохо знает историю. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя высказывание американского дипломата о том, что НАТО никогда не обещало не расширяться на восток.

Ранее Блинкен заявил, что члены НАТО никогда не давали России обещаний не расширяться на восток. При этом он отверг обвинения в том, что НАТО угрожает России. По его словам, США полностью привержены значимому диалогу с Россией по безопасности, но диалог между Москвой и Вашингтоном должен быть «улицей с двусторонним движением». Он считает, что РФ выдвигает США ряд невыполнимых требований по безопасности, чтобы потом обвинить Запад в возможном срыве диалога.

Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По мнению сенатора, руководитель СССР Михаил Горбачёв совершил стратегический просчёт и не обязал американцев и немцев зафиксировать свои обещания письменно.

Именно по этой причине Россия сейчас требует юридически обязывающих и зафиксированных гарантий: слова прежних западных лидеров мало чего стоят. Новые предпочитают о них не вспоминать. Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена, — подчеркнул Пушков.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января. Они должны состояться в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО, где будет обсуждаться тот же вопрос, состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее позицию об отсутствии каких-либо обещаний России отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так он отреагировал на слова президента России Владимира Путина, сказанные во время ежегодной пресс-конференции в конце 2021 года. Таким образом глава Альянса отверг обвинения российского лидера в «надувательстве» со стороны НАТО, связанным с его расширением на восток.