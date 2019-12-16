https://static.news.ru/photo/0abbc078-200e-11ea-9b6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российскую академию наук (РАН) лишили права управления домом 3 по улице Губкина в Москве, где в 2000-х годах был создан «Яндекс», а также зарегистрированы несколько институтов и компаний. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Сообщается, что восьмиэтажное здание площадью почти 12 400 кв. м и участок земли площадью 5600 кв. м переданы бюджетному учреждению «Управление комплексного хозяйственного обеспечения», подведомственного Минобрнауки.

По адресу: улица Губкина, дом 3 зарегистрированы Институт проблем нефти и газа РАН, Институт общей генетики Н. И. Вавилова РАН, Головной проектный и научно-исследовательский институт РАН, а также несколько высокотехнологичных компаний. В 2002--2006 годах в этом же здании было зарегистрировано ООО «Яндекс» — основное российское юрлицо «Яндекса».

В Минобрнауки поступила директива об изъятии недвижимости и земли у 34 научных институтов в крупных городах России с целью покрытия расходов на переезд министерств и ведомств в новый правительственный комплекс в «Москва-Сити», писал ранее «МК». В пресс-службе Минобрнауки выступали против изъятия необходимой учёным недвижимости и допускали введение в хозоборот «ненужного» имущества.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Нарукавникова замминистра высшего образования и науки. Его предшественник до этого стал чиновником в Севастополе.